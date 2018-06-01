محكمة تبرئ جيريرو من المنشطات

يمكن لباولو جيريرو قائد منتخب بيرو الأول لكرة القدم، المشاركة في كأس العالم المقبلة، حيث وافقت المحكمة الاتحادية السويسرية، على طلبه بوقف تنفيذ الحظر الموقع عليه بسبب تعاطيه المنشطات.

وجاءت نتائج اختبار جيريرو إيجابية لمادة بنزويليكجونين المنشطة المحظورة، الموجودة في الكوكايين، بعد مباراة أمام الأرجنتين، أقيمت في أكتوبر، ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكان اللاعب أوقف لمدة 14 شهراً من قبل المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)، بعد تعرضه لحظر ستة أشهر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولكنه استأنف ضد هذا القرار في المحكمة الاتحادية السويسرية.