مفاجأة.. زيدان يستقيل من ريال مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان أمس رحيله عن الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني بعد أيام من قيادته للقب الثالث توالياً في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال زيدان، الذي يشرف على النادي الملكي منذ 2016 في مؤتمر صحافي دعيت إليه وسائل الإعلام على عجل: «اتخذت قراراً بعدم البقاء في الموسم المقبل مدرباً لريال مدريد. بعد ثلاثة أعوام، أحتاج إلى مسار مختلف، إلى طريقة أخرى للعمل».

وأضاف زيدان الذي كان عقده مع النادي الملكي يمتد حتى 2020: «لا أرى نفسي أنني سأواصل الفوز في السنة المقبلة، وأنا شخص فائز ولا أحب أن أخسر (...) أعتقد أنه الوقت (المناسب) بالنسبة للجميع، لي، للفريق».

وتابع: «على هذا الفريق أن يستمر بتحقيق الفوز ويحتاج إلى تغيير». وأكد رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي كان جالساً إلى جانب زيدان خلال المؤتمر أن قرار الفرنسي كان «غير متوقع».

وأوضح زيدان أنه لا يبحث «عن فريق آخر» لتدريبه، وذلك رداً على سؤال من الصحافيين عن مستقبله. وقاد زيدان (45 عاماً) ريال مدريد إلى 9 ألقاب منذ تعيينه خلفاً للإسباني رافايل بينيتيز المقال من منصبه في يناير 2016.

ويأتي قرار زيدان بالرحيل عن النادي الأبيض، بعد خمسة أيام من دخوله السجلات التاريخية للمسابقات القارية، إذ أصبح أول مدرب في تاريخ دوري الأبطال يحرز اللقب ثلاث مرات توالياً. كما أنه بات المدرب الثالث فقط في تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1956، يتوج بثلاثة ألقاب.