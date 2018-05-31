زيدان يكشف أسباب استقالته

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان السبب وراء تقديم استقالته من تدريب ريال مدريد.

وقال زيدان الذي يشرف على النادي الملكي منذ 2016 في مؤتمر صحافي دعيت إليه وسائل الاعلام على عجل "اتخذت قرارا بعدم البقاء في الموسم المقبل كمدرب لريال مدريد. بعد ثلاثة أعوام، أحتاج الى مسار مختلف، الى طريقة أخرى للعمل".

وأضاف زيدان الذي كان عقده مع النادي الملكي يمتد حتى 2020 "لا أرى نفسي أنني سأواصل الفوز في السنة المقبلة، وأنا شخص فائز ولا أحب أن أخسر ، أعتقد انه الوقت (المناسب) بالنسبة للجميع، لي، للفريق".

وتابع زيدان الذي بدا متأثرا: "على هذا الفريق ان يستمر بتحقيق الفوز. بعد 3 أعوام، هذا الفريق بحاجة الى خطاب آخر، وخطة عمل أخرى، يحتاج الى تغيير".

وقال زيدان "عرفنا فترات صعبة في الموسم الحالي وذلك يجعلك تفكر واعتقد انه حان الوقت لكي أستقيل. ربما اللاعبون يحتاجون الى تغيير واريد ان اتوجه بالشكر اليهم لانهم هم من يقاتلون في ارضية الملعب وقد تشرفت بتقاسم هذه السنوات الثلاث معهم".

وأردف قائلا "لست متعباً أو مرهقاً من التدريب. عندما تصل الى مرحلة معينة وتعيش تلك الفترة الصعبة ففي وقت ما يجب ان تعرف متى تتوقف، من اجل ومن صالح هذا الفريق لكي يواصل الفوز ربما معي قد تتعقد الامور في المستقبل"، مشيرا الى ان "هذا النادي أحس به في قلبي وأريد ان أنهي هذه المرحلة بأفضل طريقة ممكنة مثلما فعلت عندما كنت لاعبا".

أضاف "يجب ان تكون ذكيا لمعرفة الوقت الذي تتوقف فيه، لدي شعور جيد، لا يجب أن أحزن، حتى نكون صريحين فهذا اليوم ليس جيدا بالنسبة لي، هي فترة أو لحظة صعبة ان تفصح عن قرارك بالرحيل ولكنه ليس وداعا ولكن الى اللقاء. سأبقى قريبا دائما من هذا النادي".

وعلق بيريز بالقول "هذا يوم حزين . هذا المنزل سيبقى عائلته الى الأبد. لقد نجح هنا وفاز بكل شيء كما تعلمون. أشكره على التزامه، على شغفه. لا شك لدي بأنه سيعود".

وكان زيدان قد دافع عن ألوان النادي الملكي كلاعب بين 2001 و2006.