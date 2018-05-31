زيدان يستقيل رسمياً من تدريب ريال مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان اليوم الخميس استقالته من منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ، وذلك بعد أيام قليلة من قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "أعتقد أن لحظة (الاستقالة) حانت بالنسبة لي وللفريق وللنادي. أعلم أنه وقت غريب لفعل ذلك، لكنه مهم بالنسبة لي أيضا. كان علي أن أفعل ذلك من أجل الجميع".

وأضاف "هذا الفريق يجب أن يواصل الانتصارات ويحتاج للتغيير من أجل ذلك. بعد ثلاث سنوات يحتاج الفريق إلى صوت آخر وطريقة عمل أخرى، ولهذا السبب اتخذت قراري".

وأصبح زيدان أول مدرب يحرز الكأس الأوروبية ثلاث مرات متتالية عندما تغلب ريال على ليفربول 3-1 يوم السبت الماضي ليتوج فترة لا تنسى في مهمته الأولى كمدرب.

وتابع "أحب هذا النادي كثيرا ورئيسه، الذي منحني كل شيء وفي البداية فرصة اللعب في هذا النادي الكبير. سأشعر بالامتنان دائما لذلك. اليوم أنا في حاجة للتغيير".

وتولى زيدان قيادة ريال في وقت صعب عقب إقالة رفائيل بنيتز في يناير كانون الثاني 2016، ونجح على الفور في توحيد اللاعبين المنقسمين.



وحقق أول ألقابه الأوروبية الثلاثة قبل عامين عندما تغلب ريال على غريمه المحلي اتليتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي. وفي العام التالي قاد ريال لثنائية دوري الأبطال والدوري الاسباني لأول مرة في 59 عاما.

وأنهى ريال الدوري متفوقا بثلاث نقاط على برشلونة ليحقق لقبه الأول في الدوري منذ 2012 قبل أن يسحق يوفنتوس 4-1 في نهائي دوري الأبطال ليصبح أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين بشكلها الجديد.



وفاز زيدان بتسعة ألقاب كبيرة وهو مدرب لريال وتحقق الانتصار الأخير للفرنسي البالغ من العمر 45 عاما يوم السبت الماضي لينضم إلى مجموعة من صفوة المدربين تضم بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي فازوا بالكأس الأوروبية ثلاث مرات.