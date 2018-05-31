«التانغو» يستعرض و«الساموراي» يسقط

سجل النجم ليونيل ميسي ثلاثية (هاتريك) قاد بها المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز على منتخب هايتي 4 -0 وديا، ضمن استعدادات الأرجنتين لخوض نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 17 من ضربة جزاء ثم أضاف هدفيه الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و66 قبل أن يختتم سيرجيو أجويرو التسجيل بالهدف الرابع في الدقيقة 69.

ويتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز في نسختي 1978 و1986، وسيتنافس ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات كرواتيا ونيجيريا وأيسلندا.

وقال ميسي: «نعمل بشغف ورغبة كبيرة، سنبذل أقصى ما لدينا في المونديال لأننا أول من نرغب في تحقيق أفضل شيء: تحقيق حلمنا جميعاً». لسنا مرشحين ولكن هذا لا يعني أننا لا نمتلك منتخباً يزداد قوة مع الوقت به لاعبين كبار، سنقاتل من أجل اللقب».

وتلقى المنتخب الياباني صدمة بالهزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره الغاني 2-0 على ملعب استاد «يوكوهاما» الدولي.

وحل اليابان ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات كولومبيا والسنغال وبولندا. وتعد المباراة هي الأخيرة للمنتخب الياباني على أرضه قبل التوجه إلى القارة الأوروبية، حيث يجري المراحل الاستعدادية الأخيرة للمونديال.

وتعادل منتخبا بنما وأيرلندا الشمالية لكرة القدم بالعاصمة بنما سيتي سلبياوكانت المباراة آخر تجربة للمنتخب البنمي أمام جماهيره قبل شد الرحال إلى روسيا.

وحل الفريق ضمن المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات إنجلترا وبلجيكا وتونس.

وودع منتخب بيرو لكرة القدم جماهيره قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 من خلال فوزه الثمين 2 - صفر على نظيره الاسكتلندي.

وأنهى منتخب بيرو الشوط الأول لصالحه بهدف كريستيان كويفا في الدقيقة 36 وأضاف زميله جيفرسون فارفان الهدف الثاني في الدقيقة 47. ويخوض منتخب بيرو المونديال للمرة الأولى منذ مشاركته في مونديال 1982 بإسبانيا.