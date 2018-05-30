رونالدو ونيمار.. صفقة صادمة

تحدثت تقارير صحافية إسبانية عن صفقة مدوية بين الفريق الملكي وباريس سان جرمان الفرنسي، لتبادل "الدون" والبرازيلي نيمار، بحسب سكاي نيوز عربية.

وفي أعقاب تتويج ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا، "السبت"، عقب الفوز على ليفربول الإنجليزي 3-1، أثار رونالدو (33 عاما) الشكوك حول إمكانية بقائه في "سانتياغو بيرنابيو"، عندما قال: "سأتحدث في الأيام القادمة لكي أعطي جوابا لأنصار الفريق" بشأن مستقبله.

ويسعى رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى تجديد قائمة اللاعبين لدى المدير الفني زين الدين زيدان، من أجل ضخ دماء شابة في النادي، ومن المقرر أن يجتمع مع قائد منتخب البرتغال لاحقا للحديث عن الخطط المستقبلية.

وأشارت صحيفة "أس"، الأربعاء، إلى "صفقة تبادلية معقدة" في الصيف المقبل بين ريال مدريد وباريس سان جرمان، ينتقل بموجبها رونالدو إلى بطل الدوري الفرنسي ونيمار إلى النادي الملكي.

ومنذ أشهر، تناولت صحف إسبانية اهتمام بطل أوروبا بضم نيمار (26 عاما)، بعد رحيله عن الغريم التقليدي برشلونة إلى نادي العاصمة الفرنسية في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم، وقيمتها 222 مليون يورو.

وحسب الصحيفة، فإن باريس سان جرمان على استعداد لدفع 150 مليون يورو لضم رونالدو، مع راتب سنوي 45 مليون يورو.

ولا يبدو أن إدارة النادي الملكي تعارض بيع رونالدو، الذي يطالب كثيرا برفع راتبه، رغم الشرط الجزائي في عقده الجديد بقيمة مليار يورو.

لكن "أس" قالت إن موافقة ريال مدريد على التخلي عن رونالدو ستكون مرهونة بضم نيمار، الذي يغيب عن باريس سان جرمان منذ أشهر بسبب الإصابة، وسط مزاعم عن "تمرد" اللاعب وعدم رغبته في إكمال عقده الممتد لخمس سنوات.