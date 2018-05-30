جدول مباريات مونديال روسيا 2018

في ما يأتي الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2018 في كرة القدم، والتي تقام في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو، مع الاشارة الى ان المواقيت المذكورة هي بتوقيت غرينيتش:

- الدور الأول الخميس يونيو :

(15:00) روسيا - السعودية

- الجمعة 15 يونيو -

(12:00) مصر - الأوروغواي

(15:00) المغرب - إيران

(18:00) البرتغال - اسبانيا

- السبت 16 يونيو -

(10:00) فرنسا - استراليا

(13:00) الأرجنتين - ايسلندا

(16:00) البيرو - الدنمارك

(19:00) كرواتيا - نيجيريا

- الأحد 17 يونيو -

(12:00) كوستاريكا - صربيا

(15:00) ألمانيا - المكسيك

(18:00) البرازيل - سويسرا

- الاثنين 18 ح يونيو

(12:00) السويد - كوريا الجنوبية

(15:00) بلجيكا - بنما

(18:00) تونس - انكلترا

- الثلاثاء 19 يونيو -

(12:00) كولومبيا - اليابان

(15:00) بولندا - السنغال

(18:00) روسيا - مصر

- الأربعاء 20 يونيو

(12:00) البرتغال - المغرب

(15:00) الأوروغواي - السعودية

(18:00) إيران - اسبانيا

- الخميس 21 يونيو -

(12:00) الدنمارك - استراليا

(15:00) فرنسا - البيرو

(18:00) الأرجنتين - كرواتيا

- الجمعة يونيو -

(12:00) البرازيل - كوستاريكا

(15:00) نيجيريا - ايسلندا

(18:00) صربيا - سويسرا

- السبت يونيو -

(12:00) بلجيكا - تونس

(15:00) كوريا الجنوبية - المكسيك

(18:00) ألمانيا - السويد

- الأحد 24 يونيو -

(12:00) انكلترا - بنما

(15:00) اليابان - السنغال

(18:00) بولندا - كولومبيا

- الاثنين 25 يونيو -

(14:00) السعودية - مصر

(14:00) الأوروغواي - روسيا

(18:00) اسبانيا - المغرب

(18:00) إيران - البرتغال

- الثلاثاء 26 يونيو -

(14:00) الدنمارك - فرنسا

(14:00) استراليا - البيرو

(18:00) نيجيريا - الأرجنتين

(18:00) ايسلندا - كرواتيا

- الأربعاء 27 يونيو -

(14:00) كوريا الجنوبية - ألمانيا

(14:00) المكسيك - السويد

(18:00) صربيا - البرازيل

(18:00) سويسرا - كوستاريكا

- الخميس 28 يونيو -

(14:00) اليابان - بولندا

(14:00) السنغال - كولومبيا

(18:00) انكلترا - بلجيكا

(18:00) بنما - تونس

- الدور ثمن النهائي - - السبت 30 يونيو -

(14:00) أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (I)

(18:00) أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (II)

- الأحد 1 يوليو -

(14:00) أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى (III)

(18:00) أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (IV)

- الاثنين 2 يوليو -

(14:00) أول المجموعة الخامسة - ثاني المجموعة السادسة (V)

(18:00) أول المجموعة سابعة - ثاني المجموعة الثامنة (VI)

- الثلاثاء يوليو -

(14:00) أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (VII)

(18:00) أول المجموعة الثامنة - ثاني المجموعة السابعة (VIII)

- الدور ربع النهائي - - الجمعة 6 يوليو -

(14:00) الفائز في I - الفائز في II (المباراة 1)

(18:00) الفائز في III - الفائز في IV (المباراة 2)

- السبت 7 تيوليو -

(14:00) الفائز في VII - الفائز في VIII (المباراة 3)

(18:00) الفائز في V - الفائز في VI (المباراة 4)

- الدور نصف النهائي - - الثلاثاء 10 تموز/يوليو -

(18:00) الفائز في المباراة 1 - الفائز في المباراة 2

- الأربعاء 11 يوليو -

(18:00) الفائز في المباراة 3 - الفائز في المباراة 4

- مباراة المركز الثالث - السبت 14يوليو على ملعب سان بطرسبورغ

- المباراة النهائية - الأحد 15 يوليو على ملعب لوجنيكي (موسكو)