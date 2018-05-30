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جدول مباريات مونديال روسيا 2018

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في ما يأتي الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2018 في كرة القدم، والتي تقام في روسيا بين 14  يونيو و15  يوليو، مع الاشارة الى ان المواقيت المذكورة هي بتوقيت غرينيتش:

- الدور الأول   الخميس  يونيو :
(15:00) روسيا - السعودية

- الجمعة 15 يونيو -
(12:00) مصر - الأوروغواي
(15:00) المغرب - إيران
(18:00) البرتغال - اسبانيا

- السبت 16  يونيو -
(10:00) فرنسا - استراليا
(13:00) الأرجنتين - ايسلندا
(16:00) البيرو - الدنمارك
(19:00) كرواتيا - نيجيريا

- الأحد 17 يونيو -
(12:00) كوستاريكا - صربيا
(15:00) ألمانيا - المكسيك
(18:00) البرازيل - سويسرا

- الاثنين 18 ح يونيو
(12:00) السويد - كوريا الجنوبية
(15:00) بلجيكا - بنما
(18:00) تونس - انكلترا

- الثلاثاء 19 يونيو -
(12:00) كولومبيا - اليابان
(15:00) بولندا - السنغال
(18:00) روسيا - مصر

- الأربعاء 20  يونيو
(12:00) البرتغال - المغرب
(15:00) الأوروغواي - السعودية
(18:00) إيران - اسبانيا

- الخميس 21 يونيو -
(12:00) الدنمارك - استراليا
(15:00) فرنسا - البيرو
(18:00) الأرجنتين - كرواتيا

- الجمعة يونيو -
(12:00) البرازيل - كوستاريكا
(15:00) نيجيريا - ايسلندا
(18:00) صربيا - سويسرا

- السبت  يونيو -
(12:00) بلجيكا - تونس
(15:00) كوريا الجنوبية - المكسيك
(18:00) ألمانيا - السويد

- الأحد 24  يونيو -
(12:00) انكلترا - بنما
(15:00) اليابان - السنغال
(18:00) بولندا - كولومبيا

- الاثنين 25  يونيو -
(14:00) السعودية - مصر
(14:00) الأوروغواي - روسيا
(18:00) اسبانيا - المغرب
(18:00) إيران - البرتغال

- الثلاثاء  26 يونيو -
(14:00) الدنمارك - فرنسا
(14:00) استراليا - البيرو
(18:00) نيجيريا - الأرجنتين
(18:00) ايسلندا - كرواتيا

- الأربعاء 27 يونيو -
(14:00) كوريا الجنوبية - ألمانيا
(14:00) المكسيك - السويد
(18:00) صربيا - البرازيل
(18:00) سويسرا - كوستاريكا

- الخميس 28 يونيو -
(14:00) اليابان - بولندا
(14:00) السنغال - كولومبيا
(18:00) انكلترا - بلجيكا
(18:00) بنما - تونس
- الدور ثمن النهائي - - السبت 30 يونيو -
(14:00) أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (I)
(18:00) أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (II)

- الأحد 1 يوليو -
(14:00) أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى (III)
(18:00) أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (IV)

- الاثنين 2 يوليو -
(14:00) أول المجموعة الخامسة - ثاني المجموعة السادسة (V)
(18:00) أول المجموعة سابعة - ثاني المجموعة الثامنة (VI)

- الثلاثاء يوليو -
(14:00) أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (VII)
(18:00) أول المجموعة الثامنة - ثاني المجموعة السابعة (VIII)

- الدور ربع النهائي - - الجمعة 6 يوليو -
(14:00) الفائز في I - الفائز في II (المباراة 1)
(18:00) الفائز في III - الفائز في IV (المباراة 2)

- السبت 7 تيوليو -
(14:00) الفائز في VII - الفائز في VIII (المباراة 3)
(18:00) الفائز في V - الفائز في VI (المباراة 4)
- الدور نصف النهائي - - الثلاثاء 10 تموز/يوليو -
(18:00) الفائز في المباراة 1 - الفائز في المباراة 2

- الأربعاء 11 يوليو -
(18:00) الفائز في المباراة 3 - الفائز في المباراة 4
- مباراة المركز الثالث - السبت 14يوليو على ملعب سان بطرسبورغ

- المباراة النهائية - الأحد 15 يوليو على ملعب لوجنيكي (موسكو)

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