من هم أعلى 10 مدربين أجراً في كأس العالم؟

تعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم من الأحداث الرياضية الهامة وتعتبر البطولة رقم واحد في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، كما وتحظى باهتمام جماهيري وعالمي كبير.

أيام قليلة تفصلنا عن النهائيات بنسختها الـ21، التي تستضيفها روسيا لأول مرة وتستمر فعالياتها لمدة شهر.

وفي إحصائية حول ما يتقاضاه مدربو المنتخبات الـ32، تصدر يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني قائمة المدربين الأعلى أجرا، بحسب ما نقلت سبوتنيك عن صحيفة "اس" الإسبانية.

وجاءت قائمة المدربين الأعلى أجرا كالتالي:

1-يواكيم لوف: مدرب المنتخب الألماني، براتب سنوي قدره 3,8 مليون يورو، وتولى قيادة منتخب المانشافت منذ 16 أغسطس 2016.

2-ديديه ديشامب: مدرب المنتخب الفرنسي، براتب سنوي قدره 3,4 مليون يورو، وتولى قيادة منتخب "الديوك" منذ عام 2012.

3-تيتي: مدرب منتخب البرازيل، براتب سنوي قدره 3,4 مليون يورو، وتولى قيادة منخب "السامبا" منذ عام 2016.

4-جولين لوبيتيجي: مدرب منتخب إسبانيا، براتب سنوي قدره 2,9 مليون يورو.

5-ستانيسلاف تشرتشيسوف: مدرب منتخب روسيا، براتب سنوي قدره 2,5 مليون يورو.

6-فرناندو سانتوس: مدرب منتخب البرتغال، براتب سنوي بحدود 2,2 مليون يورو.

7-كارلوس كيروش: مدرب المنتخب الإيراني، براتب سنوي بحدود 1,9 مليون يورو، وتولى قيادة المنتخب منذ عام 2011.

8-جاريث ساوثيجت: مدرب منتخب إنجلترا، براتب سنوي قدره 1,9 ملون يورو، وتولى قيادة منتخب "الأسود الثلاث" منذ عام 2016.

9-خورخي سامباولي: مدرب منتخب الأرجنتين، براتب سنوي قدره 1,75 مليون يورو، وتولى قيادة منتخب "التانغو" منذ عام 2017.

10-أوسكار تاباريز: مدرب منتخب الأوروغواي، براتب سنوي قدره 1,7 مليون يورو، وتولى قيادة المنتخب منذ عام 2006.

وجاء الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري في المرتبة الـ11، براتب سنوي قدره 1,5 مليون يورو، وخلفه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، مدرب المنتخب السعودي في المرتبة الـ 13، براتب سنوي قدره 1,4 مليون يورو.

وفي المرتبة الـ21 الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي، براتب سنوي قدره 780ألف يورو، وحل التونسي نبيل معلول، مدرب منتخب تونس في المرتبة الـ28، براتب سنوي قدره 350 ألف يورو.