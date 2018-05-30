حارس ليفربول يتلقى عرضاً من ناد درجة ثالث

تلقى لوريس كاريوس، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الذي ارتكب خطأين فادحين في نهائي بطولة دوري أبطال اوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي، عرضا من أحد الأندية الصاعدة حديثا لدوري الدرجة الثالثة في إيطاليا.

وكان جيروجيو جراسي، رئيس نادي ريميني، قد أشار عبر الموقع الرسمي لناديه إلى أنه يرغب في تقديم هدية لكاريوس احتفالا بإتمامه عامه الخامس والعشرين في 22 حزيران/يونيو المقبل.

ودعا رئيس النادي الإيطالي كاريوس إلى "إعادة اكتشاف مواهبه وثقته في نفسه"، ولكنه أكد في الوقت نفسه على أن على الحارس الألماني التصارع على مكان في التشكيلة الأساسية للفريق أمام حارس وقائد الفريق فرانشيسكو سكوتي.

وكان كاريوس أحد أكثر اللاعبين جذبا للأنظار في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره ليفربول بنتيجة 1 / 3 أمام ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وارتكب الحارس الألماني خطأين كبيرين تسببا في الهدفين الأول والثالث لريال مدريد.

وبعد المباراة، أصبح كاريوس وجبة دسمة للتعليقات الساخرة، كما تلقى تهديدات بالقتل يتم التحقيق فيها حاليا من قبل الشرطة.