ما حقيقة حذف راموس تطبيق واتساب بسبب صلاح؟

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا مفاده أن لاعب المنتخب الإسباني وقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، قد ألغى تطبيق "الواتساب" من هاتفه، وذلك لكمية الرسائل التي وصلته من الجماهير الغاضبة عقب انتهاء المباراة النهائية لدوري الأبطال وتسببه في إصابة المصري محمد صلاح.

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي فإن، رقم هاتف الإسباني راموس تم تسريبه ونشره.

وتداول رواد مواقع التواصل رقم هاتف أدعو فيه أنه يخص الإسباني.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، فقد تحدث المعلق الرياضي محمد الشامسي خلال تعليقه على المباراة الودية التي جمعت منتخبي تونس والبرتغال، أن اللاعب الإسباني ألغى تطبيق الواتساب على هاتفه لكثرة الرسائل التي وصلته.

ونفى الإسباني نيته بإيذاء اللاعب المصري وتعمده الإصابة.

ولم يصدر أي تصريح رسمي عن اللاعب نفسه أو إدارة ناديه حول خبر إلغاء راموس لتطبيق الواتساب عن هاتفه.