ماشين مدرباً جديداً لـ إشبيلية الإسباني

أعلن نادي اشبيلية الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين عن تعيين بابلو ماشين مدربا للفريق لمدة موسمين.

وقدم ماشين (43 عاما) مسيرة متميزة وقاد جيرونا لاحتلال المركز العاشر في الموسم الأول له من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكتب اشبيلية عبر موقعه الرسمي "من خلال طريقة لعبه 3 /5/ 2 فإن ماشين نجح في تشكيل فريق واضح المعالم وسيحاول استغلال كل الأسلحة في فريقنا للوصول إلى أبعد حد".

ويحاول اشبيلية أن يجمع شتات ذاته بعد موسم صعب أنهاه في المركز السابع بعد أن اضطر لتغيير مديره الفني ثلاث مرات.

وبدأ اشبيلية الموسم بالمدرب إدواردو بيريز ثم عين فينشينزو مونتيلا خلفا له ثم جاء خواكين كاباروس بعده.