مفاجأة .. ماذا قال اتحاد الجودو الأوروبي على حركة راموس؟

أكد اتحاد الجودو الأوروبي أن الحركة التي قام بها مدافع ريال مدريد سيرخو راموس، والتي أصيب على إثرها النجم المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، ممنوعة في لعبة الجودو، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ونشر الاتحاد الأوروبي للجودو عبر حسابه الرسمي في تويتر صورة التحام راموس ومحمد صلاح، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي جمعت السبت الماضي ريال مدريد وليفربول (3-1)، ثم نشر تغريدة قال فيها "حركة Waki-gatame هي أسلوب خطير، لهذا يمنع استخدامها في رياضة الجودو.. ما رأيك أن هذا الأسلوب استخدم في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي؟".