دعوى قضائية ضد راموس بـ "مليار يورو"

تقدم محامي مصري يدعى باسم وهبة ببلاغ ضد قائد نادي ريال مدريد الإسباني ولاعب المنتخب الإسباني، سيرجيو راموس، لتسبب الإسباني بإصابة نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.
المحامي وهبة صرح بتقديمه البلاغ ضد الإسباني راموس في لقاء تلفزيوني على قناة "صدى البلد".
وقال: "بمجرد انتهاء المباراة قمت بتقديم بلاغ للاتحاد الدولي لكرة القدم، وسأحاول تحريكه بشكل جنائي حال ثبوت تعمد راموس إيذاء محمد صلاح".
وأضاف قائلا: "أي تعويض سينتج عن تلك القضية سيكون لصالح صندوق تحيا مصر، ولن تقل مطالبنا عن المليار يورو".