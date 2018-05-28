نوير يطمئن الجماهير الألمانية قبل المونديال

أعرب نجم حراسة المرمى الألماني مانويل نوير عن اعتقاده بتحقيق تقدم هائل في برنامج التعافي من الإصابة في القدم، وذلك مع اقتراب انطلاقة المنتخب الألماني على طريق الدفاع عن اللقب في كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وقال نوير في مقابلة مع موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد "مستوى اللياقة جيد. أعتقد أن المدربين سعداء، ومن بينهم مدربو اللياقة البدنية." وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف "بالطبع أنا سعيد بالتدرب مع المنتخب، فكل جلسة تدريبية هي مهمة بالنسبة لي."

وقال يوايخم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، إن نوير سيكون الحارس الأول للمنتخب الألماني في مونديال روسيا في حال استعاد لياقته البدنية ومستوياته المعهودة,

ويقع المنتخب الألماني في المجموعة السادسة في مونديال روسيا، بجانب منتخبات السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.

ولم يشارك نوير 32 عاماً في أي مباراة خلال ثمانية أشهر بسبب إصابته للمرة الثالثة بكسر في القدم، ولكن المدير الفني للمنتخب الألماني، أكد أنه سيمنح الحارس أكبر فرصة ممكنة لإثبات استعادته اللياقة قبل نهائيات المونديال.