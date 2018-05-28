سواريز.. أتمنى مواجهة صلاح في روسيا

تمنى لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروغواي ونجم هجوم برشلونة الإسباني، الشفاء العاجل لمحمد صلاح نجم منتخب مصر بعد الإصابة التي تعرض لها أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف سواريز، في تصريح يوم الأحد، أتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح، والعودة سريعاً للملاعب ومشاركة منتخبه قبل كأس العالم. وفقاً للعربية.

ورداً على اعتبار غياب محمد صلاح عن المنتخب المصري ميزة لمنتخب الأوروغواي، صرح سواريز: لا، عندما ألعب أنا أنظر إلى الفرق الأخرى وأريدها أن تكون أفضل.

وسيواجه المنتخب المصري في أولى مبارياته في مونديال روسيا 2018 منتخب أوروغواي بوم 15 يونيو المقبل، وتضم مجموعة مصر أيضاً منتخبي السعودية وروسيا البلد المضيف.