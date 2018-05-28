السيسي: محمد صلاح رمز مصري يبعث على الفخر

طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جماهير الكرة المصرية والعربية على حالة نجم منتخب مصر الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، حيث أكد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته»، مضيفاً: «وكما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمساً لاستكمال مسيرة البطولة والتميز».

وتابع: «وقد أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز، وأنني أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفاءه على خير».

وكان محمد صلاح قد أصيب في الشوط الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أول من أمس، على ملعب استاد الأولمبيكوس بالعاصمة الأوكرانية كييف، والتي خسرها فريقه ليفربول أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج الأخير بطلاً لأوروبا للمرة الـ13 والثالثة على التوالي.

وقبل تغريدة السيسي كتب اللاعب الشاب محمد صلاح على حسابه في تويتر مطمئناً الجماهير، فقال: «كانت ليلة صعبة. ولكنني مقاتل. رغم الصعاب. واثق من تواجدي في روسيا. حبكم ودعمكم سيعطيني القوة التي أحتاج إليها».

وكان الجهاز الطبي للمنتخب المصري أكد أن الأشعة التي خضع لها صلاح في ليفربول أثبتت أنه سيحتاج ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع على أقصى تقدير للتعافي من الإصابة.

ويؤدي اللاعب تدريباته التأهيلية في ناديه تحت إشراف أطباء ليفربول ليكون جاهزاً للمونديال.