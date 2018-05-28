نيمار: لست جاهزاً بعد للمونديال

أكد نيمار مهاجم منتخب البرازيل لكرة القدم انه "ليس جاهزا مئة بالمئة" بعد الجراحة التي خضع لها لمعالجة كسر في مشط القدم، لكنه اكد في الوقت ذاته جهوزيته للعب في كأس العالم.

وقال نيمار للصحافيين في مقر تدريبات المنتخب في ريو دي جانيرو "لست جاهزاً بعد بنسبة مئة بالمئة. الامر يحتاج لبعض الوقت".

وتابع "لا زلت اشعر بالخوف قليلاً، لكن امامناً بضعة ايام قبل بدء مشاركتنا".

وجاء كلام نيمار قبل ساعات من توجه المنتخب البرازيلي إلى انجلترا لمتابعة استعداداته لكأس العالم.

وتابع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي "احتاج الى مزيد من الوقت للتخلص من هذا الخوف، ولكنني جاهز للعب ولا شيء يمكن ان يوقفني عن ذلك".

ولم يلعب نيمار "26 عاما" منذ تعرضه إلى اصابة في مباراة سان جرمان ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 25 فبراير اضطرته إلى الخضوع لعملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل عشرة ايام في معسكر منتخب البرازيل استعدادا لكأس العالم.

واضاف "اشعر بأنني جيد بدنيا، وان قدمي على ما يرام. بالطبع يجب ان اتكيف مع بعض الامور لانني لا زلت اشعر بعدم راحة، الا ان ذلك لن يمنعني من اللعب".

واوضح "ان اللعب في كأس عالم للمرة ثانية حلم، وآمل ان لا يتوقف مرة اخرى".

وخاض نيمار غمار مونديال 2014 في بلاده لكنه تعرض إلى اصابة خطيرة في الظهر في ربع النهائي ضد كولومبيا ابعدته اشهراً عدة عن الملاعب. ولقيت البرازيل في نصف النهائي خسارة فادحة امام المانيا 1-7.