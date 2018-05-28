غضب عربي وعالمي ضد راموس

دعا مستخدمون لوسائل التواصل الإجتماعي في العالم العربي ودول أوروبية في مقدمتها انجلترا الى حرمان راموس من مزاولة كرة القدم، بينما أطلق آخرون عريضة الكترونية تطالب الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) بتغريم اللاعب على ما قام به. وحتى منتصف يوم الأحد، نالت العريضة أكثر من 80 ألف توقيع. وانتقد كلوب تدخل راموس العنيف قائلاً «بالنسبة إلي، كان التدخل قاسياً ويشبه إلى حد بعيد المصارعة».

ولاقى راموس انتقادات واسعة عبر موقع «تويتر» من قبل المستخدمين في مصر والعالم العربي، لا سيما في ظل المخاوف من أن تحول إصابة صلاح دون مشاركته في نهائيات كأس العالم التي تقام في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو. بينما لقي صلاح تضامنا واسعا وفي تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«أمنياتي القلبية للبطل المصري محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته، وأتمنى أن يعود للملعب قريباً ويظل نجماً مصرياً متألقاً».

ووجه لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، رسالة إلى صلاح، على إثر خروجه مصابا بعد 25 دقيقة من الشوط الأول إثر كرة التحام قوي بينهما، شابها التعمد برأي خبراء، في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف.

اعتذار

وكتب راموس لصلاح على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: «أحيانا تظهر لك كرة القدم جانبا جيدا والسيئ في أوقات أخرى». وتابع: «قبل كل شيء نحن زملاء محترفون.. أتمنى لك الشفاء العاجل»، مضيفاً: «المستقبل لك».

ألم

وخرج صلاح متألما وباكيا من النهائي إثر تعرضه لإصابة في الكتف بعد نصف ساعة من بداية المباراة، إثر احتكاك قاس مع قائد النادي الملكي سيرخيو راموس الذي تعرض لحملة انتقادات شرسة من مستخدمي مواقع التواصل في مصر والعالم العربي.

وأورد الاتحاد المصري في حسابه عبر فيسبوك «أفاد المسؤولون بالنادي الإنجليزي في آخر اتصال أنه تم إجراء الأشعة على كتف صلاح وأظهرت نتيجتها أن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف».

ونقل عن طبيب المنتخب محمد أبو العلا «تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص».

صعوبة

وأظهرت اللقطات التلفزيونية لما بعد نهاية المباراة، خروج صلاح من غرف تبديل الملابس وقد ربط كتفه اليسرى. وكان اللاعب المصري البالغ من العمر 25 عاما، قد سقط بداية اثر الاحتكاك مع راموس، قبل أن يقف ويحاول اللعب دون جدوى، ليعاود السقوط أرضاً والدموع تنهمر من عينيه. وقال كلوب بعد المباراة أن إصابة صلاح «خطرة، خطرة فعلاً». أضاف «هناك أمر ما في الكتف أو عظمة الترقوة».