رونالدو وبيل يفسدان أفراح الملكي

أفسد كريستيانو رونالدو وغاريث بيل الأجواء الاحتفالية في العاصمة الإسبانية مدريد بعد أن عزز الأبيض الملكي رقمه القياسي بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 13 في تاريخه والثالثة على التوالي،حيث هدد النجمان بالرحيل عن القلعة الملكية.

وتوج الريال بلقب دوري الأبطال إثر تغلبه على ليفربول الإنجليزي 3 - 1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب «أولمبيسكي» في العاصمة الأوكرانية كييف، ليصبح الريال أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية تحت مسمى «دوري أبطال أوروبا».

وكان الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول من تسبب في حالة الجدل التي أثيرت عقب المباراة، وذلك عبر التصريحات التي أدلى بها لقناة تلفزيونية إسبانية، حول مستقبله.

وقال رونالدو «كان الشيء المهم هو كتابة الاسم في سجلات التاريخ. والآن أود الاستمتاع بهذه اللحظة... سوف أعطي في الأيام المقبلة، لقد كان أمرا رائعا أن أتواجد مع ريال مدريد، وفي الأيام القليلة المقبلة سأقدم إجابتي للجماهير، التي ساندتني دائما».

وأدت تصريحاته إلى أن تتركز كل المقابلات التلفزيونية مع لاعبي ريال مدريد والمدير الفني زين الدين زيدان على مستقبل رونالدو وليس عن التاريخ الذي تم إنجازه، وبعد إثارة حالة من الجدل، قال رونالدو بعدها «ربما لم يكن يجب أن أقول ما قلته. والآن أفضل الانتظار والاستمتاع بالفوز. وبعد أيام قليلة سأتحدث عن مستقبلي».

وأضاف «لم أرد أن أنتزع الفضل بالنسبة لما حدث إنه شيء استثنائي. إنها لحظة فريدة ويجب الاستمتاع بها».

ولكن رونالدو كرر الكلمات التي أثارت موجات صادمة في خضم احتفالات ريال مدريد، وصرح قائلاً «لا يمكنني التأكيد على أنني سأكون مع النادي (ريال مدريد) في العام المقبل. سأتحدث خلال الأيام القليلة المقبلة».

ومن جانبه، حاول فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد التقليل من شأن تلك التصريحات قائلاً «رونالدو مرتبط بعقد مع النادي»، لكن الصحف الكتالونية التي صدرت أمس استغلت الفرصة للتركيز على حالة الجدل حول الفريق المدريدي وأبرز نجومه.

ونشرت صحيفة «سبورت» التي تصدر في برشلونة، عنواناً ذكرت فيه «قنبلة رونالدو»، وتناولت تلميح النجم البرتغالي إلى اقتراب رحيله عن ريال مدريد. كذلك أثار النجم الويلزي غاريث بيل، الذي سجل ثنائية للريال في مباراة أمس ليصبح أبرز نجوم اللقاء، موجة أخرى من الجدل بعد أن صرح عقب نهاية المباراة بأنه بصدد التحدث مع وكيله، بشأن مستقبله. وقال بيل «بالتأكيد احتاج للمشاركة بشكل منتظم، في بداية الموسم عانيت من إصابة، لكنها استمرت خمسة أو ستة أسابيع فقط ومنذ ذلك الحين أنا في حالة جيدة».

إحساس

وأضاف «أشعر بالإحباط لعدم مشاركتي بصفة مستمرة، الآن علي أن أجلس مع وكيل أعمالي لمناقشة مستقبلي.. شعرت بخيبة أمل شديدة لعدم المشاركة أساسياً. فكنت أعتقد أنني أستحق المشاركة ضمن التشكيل الأساسي».

وتابع «دائما ما أريد اللعب بانتظام في كل أسبوع. وإن لم أكن أستطيع تحقيق ذلك في ريال مدريد، فعلي محاولة ذلك في مكان آخر. ربما أبقى هنا وربما لا، لكنني الآن أود فقط الاستمتاع بعد المباراة النهائية». وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في عنوان تقريرها عن المباراة مساء أمس «الثالثة عشرة تنتمي لبيل»، بينما نشرت صحيفة «أس» عنوان «البطل الأبدي». ولم يتمكن زيدان من الرد بوضوح على سؤال حول توقيت تعليقات رونالدو وقال إنه لم يتحدث إلى لاعبه قبل المباراة بخصوص مستقبله.

وأضاف زيدان «كريستيانو يجب أن يستمر في كافة الأحوال. سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة لكن بالنسبة لي هو يجب أن يستمر». وطلب راموس أيضا من زميله البقاء، لكنه في الوقت ذاته أكد أنه ينبغي على اللاعب البرتغالي توضيح ما يريده.

توضيح

قال راموس «أنا متأكد أن كريستيانو سيتحدث في نهاية الموسم. إذا كان هناك أي شيء وراء ما قاله فيجب عليه توضيح الأمور. كريستيانو عنصر مهم في الفريق وهو يحب أن يحظى بالحب وكلنا نريده أن يستمر معنا ولن يجد مكانا أفضل من هذا وهو نجمنا الأول. لكل شخص حرية اتخاذ قرارات شخصية، لكني أتمنى أن يستمر معنا لسنوات عديدة مقبلة».