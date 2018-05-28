العواني: مرحباً بالريال في أبوظبي 2018

رحب عارف حمد العواني، مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، بمشاركة ريال مدريد في البطولة بعد احتفاظه بلقب أبطال أوروبا، وقال عارف العواني: نتقدم بالتهنئة لريال مدريد لتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، مرحباً بالفريق الملكي بإدارته وكادره الفني واللاعبين والجماهير للمشاركة في كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» في أبوظبي خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2018.

وتابع العواني: فخورون بمشاركة فريق بحجم ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في ملاعب أبوظبي للعام الثاني على التوالي، لما يمثله من ثقل كروي تاريخي كبير، ودائماً ما يكون ممثل قارة أوروبا عنصر جذب كبيراً وهاماً بالنسبة لبطولة كأس العالم للأندية، وبالنسبة لريال مدريد «البطل» فهو يمتلك قاعدةً جماهيريةً واسعةً في دولة الإمارات والمنطقة ككل، ونتوقع أن يحظى الأبيض الملكي بمستويات دعم قوية مرةً أخرى في ديسمبر.

وأضاف العواني: إن الجاذبية الفريدة التي تتمتع بها هذه البطولة تمكن المشجعين من الاقتراب من أبطالهم وحضور مباريات فرقهم المفضلة مباشرةً من الملعب، ربما للمرة الأولى والوحيدة، ومن خلال هذا الأمر تتجسد جمالية بطولة كأس العالم للأندية.