كلوب لـ راموس: أنت سرطان كرة القدم

وجه المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب رسالة لسيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، بعد تسببه بإصابة نجم الريدز محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمس.

وكتب "كلوب" عبر حسابه في فيسبوك: "عزيزي راموس.. ربما بالنسبة لعشاق مدريد، أنت بطل، لكن بالنسبة لغالبية محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، أنت سرطان لهذه اللعبة الجميلة".

وتدخل سيرخيو راموس ضد محمد صلاح بشكل عنيف في كرة مشتركة عند الدقيقة الـ25 من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي جمعت ريال مدريد وليفربول على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف أمس، مما أدى إلى إصابة "صلاح" بجزع في أربطة الكتف، ولم يكشف حتى الآن عن المدة الزمنية التي يتطلبها الشفاء من الإصابة.

وعلق الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة على إصابة نجم الريدز رافضا استباق الأحداث مفضلا التريث حتى يخضع اللاعب إلى الفحوصات الطبية.

ومن جانبه حرص الكابتن محمود فايز المدرب المساعد لكوبر على توجيه رسالة دعم إلى محمد صلاح، وذلك من خلال نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر.

أما زملاء صلاح في صفوف منتخب الفراعنة، حرصوا على مؤازرته من خلال إرسال رسائل دعم له، وذلك حتى يكون جاهزا من أجل المشاركة في مونديال روسيا هذا الصيف.