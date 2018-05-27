بالفيديو.. راموس يضحك اثناء خروج محمد صلاح مصاباً

التقطت عدسات المصورين والكاميرات الناقلة للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد التي أقيمت مساء السبت وفاز فيها الفريق الإسباني، صورا للاعب الفريق الملكي سيرجيو راموس يظهر فيها ضاحكا اثناء نقل محمد صلاح من الملعب إلى المستشفى.

وأفاد مسؤولون في ليفربول أنه تم إجراء أشعة على كتف صلاح وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف، وفقاً لما أعلنته بعثة المنتخب المصري في إيطاليا.

وأعرب طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص.