رونالدو يلمح لرحيله عن ريال مدريد

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشكوك حول مستقبله في صفوف ريال مدريد بعد تصريحات مثيرة أطلقها بعد تتويج فريقه بطلا لدوري أبطال اوروبا بفوزه على ليفربول 3-1 في المباراة النهائية في كييف.

وفاجأ رونالدو الجميع بقوله بعد المباراة "كان الأمر جيدا اللعب في صفوف ريال مدريد... سأتحدث في الأيام المقبلة لكي أعطي جوابا لأنصار الفريق".



وأضاف "المهم اليوم كان الفوز، يجب مواصلة القيام بذلك. هل سيحدث ذلك وأنا على رأس هذا المشروع؟. سنحاول استغلال هذه اللحظة لكنني سأتحدث في الأيام القليلة لأعطي جوابا لأنصار النادي".

وتابع "كان اللعب لهذا النادي جيدا. في هذه اللحظات، مستقبل أي لاعب ليس مهما. لكن أنا لا أقول بأنني سأغادر حتما. سترون".

وأوضح "على أي حال، من هو هداف دوري أبطال أوروبا مرة جديدة؟ أعتقد بأن مسابقة دوري الأبطال يجب أن تغير اسمها وتصبح دوري أبطال "سي آر 7" في إشارة إلى أول حرفين من اسمه ورقم القميص الذي يحمله.

وأضاف "لقد أحرزت اللقب القاري خمس مرات، وأنا أفضل هداف، لا أستطيع أن أكون حزينا هذا المساء".

واللقب هو الرابع القاري لرونالدو مع ريال مدريد بالإضافة إلى آخر أحرزه في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد عام 2008.