كلوب يصف تصرف راموس بالمصارعة

انتقد الألماني، يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، العنيف على اللاعب المصري محمد صلاح، قائلاً: "بالنسبة لي كان التدخل قاسياً ويشبه إلى حد بعيد المصارعة".

وتعرض صلاح للإصابة إثر كرة مشتركة مع قائد ريال مدريد، وقع على إثرها على الأرض وهو يتألم قبل أن يخرج بعدها بدقائق قليلة وهو يبكي.

وأوضح مدرب ليفربول أن خروج صلاح كان نقطة التحول في المباراة، وقال: "بالطبع، كانت لحظة مهمة في المباراة. الصدمة لدى صلاح كانت واضحة".

واعتبر كلوب، الإصابة التي تعرض لها صلاح في كتفه "خطيرة" وقد تجعله يغيب عن نهائيات كأس العالم في روسيا، فيما عبر طبيب المنتخب المصري عن أمله في تعافي أفضل لاعب أفريقي قبل المونديال.

وقال كلوب: "نعم. هذا لا يصدق. هناك أمر ما في الكتف أو عظمة الترقوة. هو في المستشفى الآن ويخضع لفحوص بالأشعة. الأمور لا تبدو جيدة".

وتابع: "خسرنا لاعبا مهماً وربما منتخب مصر خسر لاعباً مهما في كأس العالم".

وسيشكل غياب صلاح عن المونديال في حال تأكد، ضربة قوية لمنتخب الفراعنة، الذي كان يعول بشكل كبير على أهدافه.