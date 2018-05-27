"رسالة" من راموس إلى صلاح

وجه لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، رسالة إلى المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي على إثر خروجه مصاباً بعد 25 دقيقة من الشوط الأول إثر كرة التحام قوي بينهما، شابه التعمد برأي خبراء، في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتب راموس لصلاح على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "أحياناً تظهر لك كرة القدم جانباً جيداً والسيء في أوقات أخرى".

وتابع: "قبل كل شيء نحن زملاء محترفين.. أتمنى لك الشفاء العاجل"، مضيفاً: "المستقبل لك".

وتوج ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ولـ 13 في تاريخ الملكي بعد تغلبه على ليفربول 3-1.

وأفاد مسؤولون في ليفربول أنه تم إجراء أشعة على كتف صلاح وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف، وفقاً لما أعلنته بعثة المنتخب المصري في إيطاليا.

وأعرب طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص.

وأشار العلا إلى أنه ينتظر التقرير الطبي عن حالة صلاح مع انضمامه لبعثة الفريق لوضع البرنامج العلاجي المناسب، متمنياً ألا تؤدي الإصابة إلى ابتعاد صلاح عن الملاعب لوقت طويل.