ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ13

حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخه، بعد فوزه على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بدأ «الريدز» المباراة بالطريقة المثلى، إذ سيطر على مجريات اللعب، وفرض إيقاعه على ريال مدريد، وكان قريباً من التسجيل في أكثر من فرصة.

استمرت سيطرة ليفربول حتى الدقيقة 25، حين أصيب النجم المصري محمد صلاح بعد تدخل من سيرجيو راموس، ليغادر الملعب عند الدقيقة 28، ويشكّل هذا الحدث نقطة تحوّل في المباراة.

تسلم الريال زمام السيطرة بعد خروج صلاح، ونجح في فرض أسلوبه، ليحقق الفريق الملكي اللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخه.