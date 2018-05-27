ليفربول: صلاح تعرض لإصابة خطرة

أكد نادي ليفربول الإنجليزي أن النجم المصري محمد صلاح تعرض لإصابة خطرة في منطقة الكتف، بعد تدخل من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

وقال النادي بحسب بيان وصل لصحيفة EXPRESS إن صلاح تعرض لخلع في الكتف، وفرصه في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 هي الآن موضع شك أيضا.

وحاول صلاح، التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30 بزميله آدم لالانا.

وخرج صلاح باكيا، بعدما انتهى مشواره في نهائي دوري الأبطال، بعد نصف ساعة من انطلاق المباراة.

وأوضحت لقطات الإعادة التلفزيونية، أن راموس، تعمد سحب يد صلاح في اشتراك بينهما، ليسقط عليها النجم المصري، ويبدأ في الصراخ من الألم.

إلى ذلك، قالت صحيفة "صحيفة اندبندنت" الإنجليزية، إن إصابة صلاح صعبة، وتم تشخيصها بخلع في الكتف، وقد تهدد مشاركته في نهائيات كأس العالم، التي من المقرر أن تنطلق الشهر المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن الفريق الطبي الذي عاين صلاح في الملعب، حاول إعادته من جديد، لكن النجم المصري عاد للشعور بالآلام بعد 8 دقائق، واضطر إلى طلب التبديل، وهو يذرف الدموع.

ويحمل منتخب مصر، آمالا عريضة على نجمه الذي حصد جوائز الدوري الإنجليزي، ويأمل منتخب مصر أن يستعيد "الفرعون" عافيته بسرعة قبل نهائيات مونديال روسيا 2018 التي تنطلق في 14 يونيو المقبل والتي تخوضها مصر بعد غياب 28 عاما.