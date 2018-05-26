قراء البيان يتوقعون فوز ليفربول باللقب الأوروبي

أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع البيان الالكتروني حول هوية البطل الأوروبي الليلة في المباراة التي تجمع ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري الأبطال الأوروبي على ملعب أولمبيسكي الوطني بكييف عاصمة أوكرانيا تفوق ليفربول بفارق ضئيل عن الريال حيث رشح 51% من قراء البيان الفريق الانجليزي للفوز باللقب مقابل 49% لصالح الريال.

ويشهد اللقاء مباراة ثانية بين رونالدو (33 عاما) أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وصلاح (25 عاما) أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف المسابقة هذا الموسم.

من سيكسب موقعة كييف ويتوج بالبطولة ؟ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ مايو ٢٠١٨

ويعتقد خبراء ومتابعون أن الرابح من رونالدو وصلاح في موقعة كييف سيخطو خطوات واسعة نحو الفوز بلقب الكرة الذهبية نهاية العام الجاري، والتي ستكون الأولى عربيا أو السادسة في مسيرة "الدون".

والتقى رونالدو بصلاح وجها لوجه في 3 مناسبات، انتهت بفوز الأول في جميعها، بل إن رونالدو نجح في التسجيل في كل اللقاءات التي جمعتهما.

وفوز ليفربول بلقبه الأول منذ 2005 والسادس في تاريخه، سيكون إنجازاً كبيراً لفريق بدأ مسابقة هذا الموسم من الدور الفاصل حين تخلص من هوفنهايم الألماني، وصولاً إلى إقصائه المرشح الكبير مواطنه مانشستر سيتي من ربع النهائي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً، قبل إزاحة روما الإيطالي في دور الأربعة في مواجهة مثيرة انتهت 7-6 بمجموع المباراتين.

وتألق ليفربول هجومياً في المسابقة هذا الموسم بتسجيله 46 هدفاً، بينها 11 لصلاح الذي تعملق في موسمه الأول بقميص «الحمر» بتسجيله 44 هدفاً في جميع المسابقات.

ويسعى الريال في نهائي كييف السبت للفوز باللقب للموسم الثالث توالياً، وبالتالي أن يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة بصيغتها الحالية يحقق هذا الإنجاز والرابع في التاريخ بالصيغتين.