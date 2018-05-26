احتشاد جماهير الريال وليفربول في كييف قبل ساعات من نهائي دوري الأبطال

احتشد عشرات الآلاف من مشجعي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في وسط العاصمة الأوكرانية كييف انتظارا للمباراة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرجت الجماهير منذ الساعات الأولى اليوم السبت إلى المقاهي والمطاعم وفي شارع خرشتشاتيك الشهير قبل ساعات من مباراة الفريقين على الاستاد الأولمبي في كييف.

واحتشدت أعداد كبيرة من رجال الشرطة حول الاستاد ولم ترد أي أنباء عن وجود مشاكل مع الجماهير.

ووفقا لتقارير صحفية فإن المئات من مشجعي ليفربول من المتوقع غيابهم عن المباراة بعد الغاء ثلاث رحلات كان من المقرر ان تقلهم إلى كييف.