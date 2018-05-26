لوف: صلاح مفاجأة الموسم الكبرى

أشاد المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف بالمهاجم المصري محمد صلاح نجم فريق «ليفربول» الإنجليزي، معتبراً إياه «مفاجأة الموسم الكبرى».

وقال لوف في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس: «إنه ليس هدافاً قوياً فحسب، بل أيضاً لاعب كرة قدم جيد حقاً. ليفربول و(مديره الفني يورجن) كلوب مدينان كثيراً للغاية لصلاح - إنه عام رائع بالنسبة له». وأضاف لوف أنه «في هذا العام، هناك لاعبون قلائل للغاية أحدثوا هذا البريق مثل صلاح». يذكر أن لاعب المنتخب المصري صلاح (25 عاماً) أحرز في الدوري الإنجليزي الممتاز 32 هدفاً خلال 38 مباراة وسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا. ويتأهب ليفربول لمواجهة ريال مدريد الإسباني الذي يدربه المدير الفني زين الدين زيدان، اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا بالاستاد الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.