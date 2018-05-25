الكرة الذهبية على محك مواجهة صلاح ورونالدو

سيكون نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم غداً بين ريال مدريد وليفربول ، مواجهة قد تؤدي إلى حسم وجهة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بين اثنين من المطروحين لنيلها: كريستيانو رونالدو، و محمد صلاح.

على صعيد الإنجازات الفردية، تصعب المقارنة بين النجم البرتغالي المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات، والمنافس الوحيد للأرجنتيني ليونيل ميسي عليها في العقد الماضي. أما المصري صلاح، فبرز بشكل كبير في موسمه الأول مع ليفربول، واستحوذ على سلسلة ألقاب فردية في الدوري الإنجليزي، منها الهداف وأفضل لاعب، ما جعل اسمه يطرح كونه منافساً لرونالدو وميسي على الكرة الذهبية.

ويحتاج صلاح إلى أن يثبت نفسه على ساحة الألقاب الأوروبية، ويقود ليفربول إلى لقبه الأول في المسابقة القارية الأم منذ العام 2005. أما رونالدو، فباتت المسابقة أشبه بعلامة مسجلة باسمه، إذ أحرز لقبها مع ريال 3 مرات في الأعوام الأربعة الأخيرة (2014، 2016 و2017)، وهو هدافها التاريخي مع 121 هدفاً. أما في حال تمكن الأرجنتيني ميسي من قيادة منتخب بلاده إلى لقب المونديال سيكون هو على الأرجح صاحب الأفضلية.