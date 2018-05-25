محمد صلاح: أكثر ما يضايقني التدخل في حياتي الشخصية والعائلية

رد اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات التي وجهت لعائلته وخاصة زوجته، ونشر صور لها بتعليقات غير لائقة.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي مخصص له: "وسائل التواصل لا تؤثر علي، استخدمها للتسلية والمزاح فقط، لا يضايقني انتقاد البعض، هذه وجهة نظر علي احترامها".

وتابع صلاح: "أكثر ما يضايقني هو التدخل في حياتي الشخصية وحياة عائلتي".

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا صورا لزوجة اللاعب وانتقدوا ملابسها والطريقة التي تظهر بها في الصور بجانب صلاح.

ويلتقي ريال مدريد بمنافسه ليفربول يوم السبت المقبل في نهائي دوري الأبطال، الذي تستضيفه العاصمة الأوكرانية كييف.