أسطورة البرازيل يدعو صلاح للانضمام إلى برشلونة

في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ليفربول للحفاظ على نجم الفريق الأول محمد صلاح، فتح لاعب برشلونة السابق ريفالدو أبواب الفريق الكاتالوني أمام النجم المصري، مؤكداً أن صلاح يقترب كثيراً من مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويواصل محمد صلاح حصد إعجاب العديد من نجوم الساحرة المستديرة، فالنجم المصري يُقدم موسماً رائعاً برفقة فريق ليفربول، الذي تنتظره مباراة فاصلة نهاية هذا الأسبوع أمام ريال مدريد، من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا، أعرق المسابقات الكروية في "القارة العجوز".

وتشير تقارير صحافية متطابقة إلى أن عدة أندية أوروبية كبيرة، ترغب في التعاقد مع "الفرعون" المصري في فترة الانتقالات المقبلة، خاصة بعدما أثبت علو كعبه على المستطيل الأخضر كواحد من أحسن اللاعبين في هذا الموسم.

وفي هذا الصدد، قال أيقونة الكرة البرازيلية ريفالدو إنه يأمل في أن يتعاقد برشلونة مع نجم ليفربول محمد صلاح، وأضاف في تصريحات صحافية نقلها موقع "ديلي ميل" البريطاني، إن "النجم المصري قريب من الوصول إلى مستوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

وأوضح ريفالدو، الذي ظهر بقميص برشلونة في 157 مباراة، أن محمد صلاح لاعب رائع وبإمكانه تغيير كفة المباراة في أي لحظة، مضيفاً أن النجم المصري يستطيع الوصول إلى مستوى ميسي ورونالدو، لكن ذلك لن يكون بالأمر الهين، بسبب صعوبة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل الفائز بكأس العالم مع منتخب البرازيل سنة 2002 أنه، يتحتم على صلاح مواصلة العمل والثبات على نفس المستوى الرائع، الذي يقدمه على أرض الملعب، على غرار ما يفعله رونالدو وميسي منذ 10 سنوات.