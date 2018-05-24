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كلوب يعلن قائمة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

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أعلن المدرب يورغن كلوب عن قائمة لاعبي ليفربول الذين يستعدون لخوض نهائي دوري الأبطال، وضمت 24 لاعبا.

ومن المقرر أن تقام مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، يوم السبت المقبل في العاصمة الأوكرانية كييف.

وضمت القائمة كلا من: كاريوس، كلاين، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، فيرمينو، صلاح، ماني، هندرسون، كلافان، مورينو، لالانا، مينوليه، تشان، روبرتسون، إنغز، سولانكي، فيليبس، جونز، وارد، وودبيرن، كاماتشو، ترينت.

وعقب انتهاء التدريبات، توجه الفريق الأحمر إلى مطار "جون لينون"، للانطلاق في رحلة التتويج باللقب السادس.

 

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