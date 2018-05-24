ويل سميث يغني للمونديال

كشفت مجلة «بيلبورد» أن المطرب الأميركي نيكي جام ومواطنه الممثل ويل سميث سيؤديان برفقة المغنية الألبانية إيرا إستريفي الأغنية الرسمية للمونديال. ونشر جام عبر «انستغرام» صورة له برفقة سميث وبرفقتهما كرة تحمل وسم «هاشتاق» «كأس العالم 2018» وعبارة «حياة واحدة لتعيشها، فلتعشها». وأشارت «بيلبورد» إلى أنه تم تسجيل الأغنية في بودابست.
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