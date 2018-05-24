كين واثق من قدرة إنجلترا على المنافسة

يعتقد هاري كين، القائد الجديد للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بأن منتخب بلاده يمكنه الفوز بالنسخة الجديدة لكأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين. ووصل المنتخب الإنجليزي مرة واحدة فقط للدور قبل النهائي بكأس العالم منذ فوزه بالكأس مرة واحدة في تاريخه في 1966. ولكن كين (24 عاماً)، وتأكد حصوله على شارة القيادة في هذه البطولة أول من أمس، قال إنه لا يوجد سبب يجعلهم لا يتطلعون للفوز باللقب.

وقال كين: «من المستحيل ألا نحلم برفع كأس العالم. إنها أكبر بطولة في العالم».

محاولة

وأضاف: «أعتقد أن بإمكاننا الفوز. أي شخص يمكنه هذا. لا يمكنني الجلوس هنا وأقول إنه ليس بإمكاننا الفوز لأننا يمكننا الفوز». وتابع: «لسنا مرشحين لنيل اللقب، ولكن إذا نظرت لهذا الموسم، لم يكن يتوقع أحد أن يصل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا». وقال كين إنه تم إبلاغه بأنه سيكون قائد المنتخب من غاريث ساوثغيت المدير الفني الشهر الماضي. وقال: «إنه يوم عظيم ويوم فخر للغاية. إنه حلم تحقق. اكتشفت هذا قبل أسابيع عدة عندما التقيت غاريث ساوثغيت. تحدثنا قرابة الساعة وقال لي إنه يريدني أن أقود الفريق».

سعادة

وأضاف: «كان يجب عليّ إبقاء الأمر سراً لفترة، ولكنه كان رائعاً. لقد امتلأت بالفخر وذهبت للمنزل وقلت لعائلتي». وقال كين إن دوره كقائد للفريق لن يؤثر على وظيفته في تسجيل الأهداف لبلاده، شيء فعله 12 مرة في 23 مباراة.

وقال: «لا يوجد تغييرات كبيرة، أنا شخص يريد أن يكون مثالاً يحتذى به داخل الملعب وخارجه. هذا ما سأحاول فعله». ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره التونسي في مستهل مبارياته بكأس العالم يوم 18 يونيو، قبل أن يواجه بنما وبلجيكا في بقية مبارياته بدور المجموعات.