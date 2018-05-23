أنشيلوتي يتولى تدريب نابولي خلفا لساري

أعلن فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، "الأربعاء"، عن تعاقده مع المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق في المواسم الثلاثة القادمة، خلفا للمدرب ماوريتسيو ساري.

توج أنشيلوتي "58 عاما" بعدة ألقاب محلية مع ميلان الإيطالي، الذي أنهى معه مسيرته كلاعب، قبل أن يكرر نفس الإنجاز مع ناديي تشيلسي الانجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، اللذين قام بتدريبهما، وكذلك مع فريق بايرن ميونخ الألماني في العام الماضي.

وقاد المدرب الإيطالي فريق ميلان للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، في حين فاز باللقب ذاته مع فريق ريال مدريد الإسباني مرة واحدة.

قرر بايرن إقالة أنشيلوتي في مطلع الموسم المنقضي، فيما بقيت تفاصيل عقده مع نابولي غير معلنة.

وقرر أوريليو دي لورينتيس إقالة ساري من منصبه كمدير فني لنابولي، حيث قام بتوجيه الشكر إليه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) في وقت سابق اليوم.

وكتب رئيس نابولي "أشكر ماوريتسيو ساري على التزامه القيم تجاه نابولي، مما أعطى الاحترام والتقدير للمدينة والمشجعين في جميع أنحاء العالم، وصنع طريقة لعب نالت إعجاب الجميع".

كان مقررا أن ينتهي تعاقد ساري "59 عاما" مع نابولي في عام 2020 ، علما بأنه حصل مع الفريق على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.

وتردد أن فريقي زينيت سان بطرسبرج الروسي وتشيلسي الانجليزي يحرصان على التعاقد معه في الموسم المقبل.