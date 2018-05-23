بعدما عمل 25 سنة عامل نظافة .. يشارك في مونديال 2018

ستشهد بطولة كأس العالم بكرة القدم المقررة صيف العام الحالي، مشاركة حكم من بنما، يعرف باسم غابرييل فيكتوريا، لكن قصة الحكم تعتبر مثالا للعمل الجاد والشاق لتحقيق النجاح.

تعتبر قصة نجاح الحكم البنمي في وصوله لكأس العالم 2018، إحدى قصص النضال والعمل الشاق لحجز مقعد بين كبار حكام العالم بكرة القدم.

فيكتوريا وهو حكم تم انتقاؤه ليكون ضمن قائمة الحكام المساعدين في كأس العالم، هو حكم محترف في بلاده.

وبحسب تصريحات فيكتوريا فإن حكام كرة القدم يتقاضون القليل من المال، لذلك اتجه للعمل كعامل نظافة لـ25 سنة، حيث بدأ هذا العمل منذ عام 1993، الى جانب عمله التحكيمي.

وتحدث فيكتوريا عن البطولات الدولية التي شارك بها كحكم، كبطولة كأس العالم دون 20 عاما في نيوزيلندا عام 2015، بالإضافة لبطولة كأس العالم دون 17 عاما في الهند عام 2017، وبطولة كأس أميركا الجنوبية عام 2016 في الولايات المتحدة الأميركية.

الى ان تم اعتماده ضمن الطاقم التحكيمي المشارك في كأس العالم 2018، حيث كان سعيدا للغاية بالإضافة لتواجد منتخب بلاده في البطولة.

يذكر أن منتخب بنما يشارك في المونديال في المجموعة السابعة الى جوار منتخبات بلجيكا، تونس وإنجلترا.