مانشستر يونايتد الأكثر قيمة بين الأندية

أظهرت دراسة أعدتها شركة "كاي بي ام جي" المالية، أن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم هو الأكثر قيمة بين أندية كرة القدم العالمية هذا الموسم، متقدما على العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة.

وبحسب الدراسة، زادت قيمة "الشياطين الحمر" بنسبة 5% عما كانت عليه في العام 2017، لتصل إلى 3,2 مليارات يورو، متقدماً على ريال الثاني (2,9 ملياري يورو) وبرشلونة الثالث (2,8 ملياري يورو).

وأوضح رئيس قسم الاستشارة في قطاع الرياضة في الشركة جاك بوسوغ، "نحتسب أصول كل ناد، إذا كان يملك ملعباً على سبيل المثال، قيمة اللاعبين، لكن أيضاً قيمة العلامة التجارية أو الصورة من ناحية العقود الإعلانية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي".

ومن بين 32 فريق تم تقييمها، حل بايرن ميونيخ الألماني رابعاً بقيمة 2,55 ملياري يورو، ويوفنتوس الإيطالي تاسعاً (1,3 مليار يورو)، في حين حل باريس سان جيرمان في المركز الحادي عشر بقيمة 1,14 مليار يورو.

وفي المجموع، بلغت القيمة المالية للأندية التي شملتها الدراسة، 32,5 مليار يورو، بزيادة قدرها 9% عن العام 2017.