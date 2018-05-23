نيمار يلتحق بمعسكر منتخب البرازيل

بدأت تحضيرات منتخب البرازيل رسمياً، لخوض غمار كأس العالم روسيا 2018 أول من أمس مع وصول النجم نيمار برفقة عدد من اللاعبين إلى مقر التدريب في غرانجا كوماري في تيريسيبوليس بالقرب من ريو دي جانيرو. ووصل نيمار إلى مقر التدريب بطائرة هيلكوبتر مصطحباً معه زميله في باريس سان جيرمان ثياغو سيلفا ودوغلاس كوستا وريناتو اغوستو.

وكان أول الواصلين مدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس قبل أن يلحق به فريد، فيليبي لويس، دانيلو، غابريال جيزوس، باولينيو، ادرسون وفاغنر، ويليان، فرناندينيو وجيروميل. وبحسب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، فإن ثلاثة لاعبين سينضمون إلى هؤلاء وهم اليسون وفيليبي كوتينيو وميراندا الذين خاضوا آخر مبارياتهم في صفوف فرقهم.

موعد

وسيكتمل معسكر المنتخب البرازيلي في 28 مايو بعد انضمام مارسيلو وكازيميرو (ريال مدريد) وروبرتو فيرمينيو (ليفربول) بعد المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل في كييف.

وسينضم الثلاثي إلى صفوف المنتخب في لندن، حيث سيتابع السيليساو تدريباته قبل التوجه إلى روسيا.

وقال فريد لاعب وسط شاختار دانييتسك في شريط فيديو مصور على موقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم «إنه شعور بالفرح والاعتراف بالعمل الجيد الذي قمنا به. لقد تم اختيارنا لتمثيل بلادنا وهو فخر كبير التواجد هنا في غرانجيا كوماري».

وتبدأ التمارين رسمياً اليوم في حين سيخصص اليومان الأولان للفحوصات الطبية والتدريبات في قاعة مقفلة. يذكر أن البرازيل تلعب في النهائيات في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوستاريكا وسويسرا وصربيا.