خلدون المبارك: رؤية منصور بن زايد نقلت سيتي إلى العالمية

أكد خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نقلت مانشستر سيتي إلى العالمية، كاشفاً عن أن التواضع هو السر الأكبر في نجاح الفريق الذي يمضي بقوة وهو على بعد أشهر من الذكرى العاشرة لانتقال ملكية النادي إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأضاف المبارك في تصريحات إعلامية نقلتها الصحافة البريطانية أمس عن قناة مانشستر سيتي التلفزيونية: هي رحلة طويلة، وستستمر، حيث أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التزامه بتطوير النادي واستمرار رحلة التقدم التي بدأت قبل 10 سنوات، من الرائع جدا أن تتزامن الذكرى العاشرة لانتقال ملكية النادي إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي تصادف الأول من سبتمبر المقبل، مع هذا الإنجاز المميز في الدوري الإنجليزي بالفوز باللقب الثالث للبريمرليغ خلال 10 سنوات، كما نجح الفريق في كتابة موسم تاريخي في أقوى الدوريات في العالم وهو يحصد الأرقام القياسية.

مستقبل

ومضى المبارك: الآن التفكير عن السنوات العشر المقبلة، وتأسيسا على ما مضى، وكيفية انتقال النادي إلى مصاف العالمية، بعد أن سمعنا لسنوات من كان يتحدث عن أن شراء مانشستر سيتي مغامرة فاشلة، وأن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سيتخلى سريعا عن الفريق، الذي سيرهقه ماليا، وأن الفريق «لن يقدر» على منافسة الكبار.

ولن يتمكن من الإطاحة بالقوى الكبرى في البطولة الإنجليزية، ولن يتمكن من وضع قدم في دوري الأبطال، الآن، وفي فترة زمنية قصيرة مقارنة بعمر الأندية، أثبت سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خطأ كل هذه المقولات، وقدم للعالم فريقاً، بل مؤسسة رياضية عالمية، ناجحة مالياً، وتحقق الأرباح، وكذلك تحطم الأرقام القياسية على مستوى الملعب.

ومضى المبارك: رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قادت الفريق إلى النجاحات، بعد أن نجحت الإدارة في التعاقد مع كفاءات في جميع قطاعات النادي، إلى جانب الدعم الرائع مع جمهور النادي الذي لم يشكك يوما في إمكانية أن نصل إلى القمة، في الوقت الذي تحدث فيه الإعلام، والمنافسون عن أنها تجربة فاشلة منذ اللحظة الأولى، كان جمهور النادي مصراً على مواصلة الدعم والمساندة لكل الخطوات التي مضى فيها النادي منذ الأول من سبتمبر 2008.

100 %

ومضى خلدون المبارك: لم أشعر في أية لحظة من اللحظات أن دعم الجمهور لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تراجع عن نسبة 100 %، دعم غير محدود لرؤية سموه، وللمشروع الذي يتم تنفيذه في مانشستر سيتي، ومجموعة سيتي، في جميع أنحاء العالم.

وعن مستقبل اللاعبين الكبار، وتحديدا القائد فيسنت كومباني قال المبارك: سيستمر لسنوات مقبلة، بات هذا واضحا جدا، الطريقة التي عاد بها من الإصابة والمستويات التي قدمها بعد ذلك أكدت على قدارته العالية، وإمكانياته التي تساعد الفريق نحو المضي إلى الأمام، آمل أن أمامه سنوات أخرى مع الفريق.

وعن النجم السابق للفريق باتريك فييرا المدير الفني لنيويورك سيتي والذي يعتبره البعض الخليفة المستقبلي لغوارديولا قال المبارك: أنا على قناعة من أنه سيكون مدربا مميزا مستقبلا، وأتمنى أن يواصل معنا في «مجموعة سيتي»، لديه دعمي الكامل ونأمل في تواجده معنا مستقبلا.

وأكد خلدون المبارك أنهم طبقوا كافة الخطط التي وضعوها للنادي، ابتداء من أكاديمية الفريق، وتعزيز الانتماء إلى النادي منذ قدومنا إليهم، وانتهاء بكافة المشاريع التي قمنا بها، لذا نحن لا نكتفي بالقول بل نقرنه بالفعل.

وأضاف المبارك، أن من أهم مبادئنا التواضع، ويجب أن نبقى متواضعين، وكل شيء قمنا به هو بتواضع، سواء أكان في النجاح أو الفشل.

مساندة

وعن فريق سيدات نادي مانشستر سيتي، أكد خلدون المبارك، أن هناك 3 ركائز أدت إلى نجاح فريق السيدات، أولاها الحماسة الكروية ومدى تطور هذه الرياضة، والثانية هي المطالب والرغبات الجماهيرية، والدليل على ذلك حضور اكثر من 3 آلاف مشجع لمؤازرة الفريق ضد نادي ليون الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وهذا يدل على ان الكرة النسائية أصبحت مرغوبة وتلقى التقدير من الجماهير، أما الركيزة الثالثة فهي الرعاية، في البداية كانت عبارة عن استثمار من النادي والآن أصبح الرعاة جزءاً من هذا الاستثمار.

وأعلن خلدون المبارك، دعمه وتشجيعه للأندية التي تستحدث فرقاً للنساء في الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا «إنه الخيار الصائب، وهذا يجب القيام به، هناك مسؤولية يتحملها الجميع في الدوري الإنجليزي، وهو دعم الكرة النسائية واحترامها، وتعزيز التنافسية فيها».

خطط

عن الخطط المقبلة لفرق السيدات التابعة لمجموعة سيتي عقب النجاحات التي حققها فريق «ملبورن سيتي» للسيدات، قال خلدون المبارك: علينا مواصلة الدعم للفرق، ومواصلة تطورهم في عالم كرة القدم، وزيادة القاعدة الجماهيرية، وملبورن أهم دليل على نجاحنا، إضافة إلى جذب الرعاة.