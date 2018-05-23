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كلينسمان يحذر الألمان من صعوبة المهمة

المصدر:
  • برلين - وكالات
التاريخ:
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أكد يورغن كلينسمان المدير الفني السابق للمنتخب الألماني أن جماهير بلاده لا ينبغي أن تتوقع حملة ناجحة للدفاع عن لقب كأس العالم، خاصة وأن الماكينات الألمانية ستواجه منافسة كبرى. وقال كلينسمان لشبكة «سكاي» إن «الحملة الناجحة للدفاع عن لقب كأس العالم ستكون صعبة للغاية» لأن البرازيل والأرجنتين «متعطشتان للغاية» والمنتخبات أمثال إسبانيا وفرنسا «تمتلك قدرات هائلة». وأشار «سيكون من الرائع إذا تحقق الأمر، لكن لا ينبغي توقع حدوث ذلك، الصراع في القمة محتدم».

تجربة

وتولى كلينسمان تدريب المنتخب الألماني بين عام 2004 و2006 قبل أن يسلم الراية لمساعده يواخيم لوف الذي يتولى المنصب منذ ذلك الحين وقاد الفريق للتتويج بلقب مونديال البرازيل 2014.

وجدد لوف عقده مع المنتخب الألماني حتى 2022، وهو الأمر الذي أشاد به كلينسمان كثيرا، مشيراً إلى «أنه أمر استثنائي أن يوافق على الاستمرار مع الفريق لأربعة أعوام أخرى».

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