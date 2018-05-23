الاتحاد الإسباني يكافئ لوبيتيغي بعقد حتى 2020

كافأ الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدربه جولين لوبيتيغي على قيادته المنتخب الأول في 18 مباراة من دون خسارة، ومدد عقده حتى عام 2020 قبل أقل من شهر على نهائيات مونديال روسيا 2018. وأعلن الرئيس الجديد للاتحاد لويس روبياليس أمس خلال مؤتمر صحافي مع المدرب بالقرب من مدريد «سنمضي قدماً في توقيع (...) عقد لعامين إضافيين». مشوار ناصع لحارس المرمى السابق مع لا روخا، استهله في 2016 خلفاً لفيسنتي دل بوسكي، الذي قاد إسبانيا إلى مجد المونديال للمرة الأولى في تاريخها عام 2010 في جنوب أفريقيا.

ويشير التمديد إلى ثقة الاتحاد بلوبيتيغي (51 عاماً) قبل الحدث العالمي المنتظر، وهو الأول للباسكي، حيث تأمل إسبانيا في تعويض خروجها المخيب من الدور الأول في مونديال البرازيل 2014 وثمن نهائي كأس أوروبا 2016.

احترافية

أضاف روبياليس «كان الأمر بسيطاً جداً لأن التقدير الاحترافي، التقدير الذي نكنه لخولن، لعمله وكل فريقه، هائل جداً. هو الأفضل لقيادة المنتخب». ولم يوضح ما إذا كان عقد لوبيتيغي سينتهي قبل أو بعد كأس أوروبا 2020.

وتتجه الأنظار إلى لوبيتيغي ولاعبيه في روسيا حيث سيواجهون في الدور الأول جارهم البرتغالي والمغربي إضافة إلى إيران، وقد استدعى أول من أمس لهذه الرحلة تشكيلة من 23 لاعباً، استبعد عنها لاعبي تشلسي المهاجم الفارو موراتا، لاعب الوسط سيسك فابريغاس والظهير ماركوس الونسو، إضافة إلى مدافع بايرن ميونيخ خافي مارتينيز، ظهير برشلونة سيرجي روبرتو ومدافع ريال بيتيس مارك بارترا. وكان موراتا عنصراً هاماً في تشكيلة لوبيتيغي، لكن غيابه عن التشكيلة الأساسية لتشلسي، حوّل خيار مدربه نحو الثلاثي الهجومي دييغو كوستا واياغو اسباس ورودريغو.

سجل مميز

وقال لوبيتيغي بعد إعلان تشكيلته «أريد أن أوضح تقديري للاعبين الذين لم يتم اختيارهم، وكانوا هامين في التصفيات. الأمر صعب عليهم، يستحقون التواجد هنا لكنهم ليسوا كذلك. لم يكن بمقدورنا اختيار الجميع، هناك أمثال موراتا، فيتولو وايارامندي لكن تعين علينا تقديم لائحة بحجم معين».

وحقق لوبيتيغي مع المنتخب الأحمر 13 فوزاً مقابل 5 تعادلات، بينها 9 انتصارات وتعادلاً في التصفيات التي سجل خلالها لا فوريا روخا 36 هدفاً مقابل ثلاثة أهداف في مرماه. وتعادل مرتين ودياً مع روسيا وألمانيا قبل أن يسحق الأرجنتين 6-1.

وقال لوبيتيغي «عملنا بجهد في آخر سنتين وسنتابع العمل بالطريقة عينها». وكان لوبيتيغي قال الشهر الجاري إن منتخب إسبانيا يحتاج إلى «عيارات مدروسة» بين الشباب الصاعد ومخضرمي الجيل الذهبي، للوصول إلى القمة في مونديال روسيا.

ورأى المدرب الذي قاد شباب إسبانيا إلى لقب كأس أوروبا 2013 «المنتخب الأول هو دوماً مزيج من أجيال مختلفة. سنحاول الوصول إلى تشكيلة منسجمة».