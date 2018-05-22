رونالدو الرياضي الأكثر شعبية في العالم

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، قائمة الرياضيين الأكثر شعبية في العالم، التي تضعها شبكة ESPN، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وتفوق رونالدو على ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأميركي للمحترفين، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وتم اختيار رونالدو الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كأكثر رياضي يحظى بشعبية في العالم، على أساس عدد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتفاقات الرعاية الخاصة به، وعدد مرات كتابة اسمه عبر محركات البحث على الإنترنت.

واحتفظ ليبرون جيمس بطل دوري السلة الأمريكي للمحترفين ثلاث مرات بالمركز الثاني في القائمة بينما حل ميسي ثالثا بعد حصوله على تاسع ألقابه في الدوري مع برشلونة.

وجاء في المركز الرابع البرازيلي نيمار الذي أصبح أغلى لاعب كرة قدم في العالم بعد انتقاله مقابل 222 مليون يورو من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الفائت.

وحل السويسري روجر فيدرر أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ التنس خامسا متفوقا على كيفن دورانت نجم دوري السلة الأمريكي للمحترفين ولاعب التنس الإسباني رفائيل نادال.

وحلت نجمة التنس الأميركية سيرينا وليامز بدلا من بطلة الفنون القتالية المختلطة روندا راوزي، في صدارة قائمة الأكثر شعبية بين الرياضيات.