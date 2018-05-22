خلدون المبارك: سيتي أكثر تعطشاً للألقاب في الموسم المقبل

قال خلدون المبارك، رئيس مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: إن ناديه يمضي قُدُماً برغبة مدربه بيب غوارديولا «الهائلة» لتحقيق النجاح، وسيكون أكثر تعطشاً لحصد الألقاب في الموسم المقبل.

وتولى غوارديولا، مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق، قيادة سيتي في 2016، وقاد النادي لإحراز لقب الدوري الممتاز الموسم المنصرم برقم قياسي بلغ 100 نقطة.

وقال المبارك لمحطة سيتي التلفزيونية: المدرب بيب يملك رغبة هائلة، ولن يكون هناك أي شعور زائد بالسعادة أو بالاسترخاء وأستطيع ضمان ذلك، توقعاتي وتوقعات المدرب أن هذا الفريق سيواصل التطور، ليس لدي شك أننا سنعود هذا الصيف ولدينا رغبة أكبر وجدية أكب،وسنواصل النمو والتطور.

وأكد المبارك أن تشكيلة سيتي تطورت كثيراً في ظل التفكير، في المواسم المقبلة، مشيرا إلى وجود سياسة دقيقة للتعاقدات وقال:«سيحدُث تفكير قبل إضافة أي عنصر جديد، وتشكيلتنا شابة، والكثير من اللاعبين الموهوبين أعمارهم تقل عن 26 عاماً، أي إضافات يجب أن تساعد على تطوير الفريق، هذا أكثر ما تعلمته خلال سنوات رئاستي هذا النادي». ووقع غوارديولا، الذي توج، بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الموسم، على عقد جديد منذ أيام ليستمر مع سيتي حتى 2021.

وأتى المدرب الإسباني بمجموعة من اللاعبين الشباب ، واشترك ثلاثي الهجوم المكون من الإنجليزي رحيم سترلينغ، والبرازيلي جيسوس، والألماني ساني، في تسجيل 41 هدفاً بالدوري.