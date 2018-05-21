محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في إنجلترا

توج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية بتصويت الجماهير، بعدما حصل على 89% من الأصوات.

وكان محمد صلاح قد تُوج بالجائزة نفسها من الرابطة ذاتها قبل شهر، بناء على تصويت لاعبي الأندية الـ92 المحترفة في دوريات إنجلترا المختلفة، قبل أن يُتوج بها مجددا صباح الإثنين بناء على تصويت الجماهير.

وفاز النجم المصري بالجائزة متفوقا على منافسيه الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، والبلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي رحيم سترلينج لاعبي مانشستر سيتي، والبلجيكي إيدين هازارد جناح تشيلسي، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام،وفقا لبوابة العين.

وقدم محمد صلاح مستويات مميزة مع ليفربول منذ انتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من روما، حيث شارك في 51 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 44 هدفا، وقاد "الريدز" للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاما، كما فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بـ32 هدفا.