مارادونا يعلن رئاسته لنادي ديناموز بريست البيلاروسي من قصر الامارات

يعقد الاسطورة الارجنتينية ديجو أرماندو مارادونا الثلاثاء مؤتمراً صحفياً يعلن من خلاله عن تفاصيل رئاسته لنادي ديناموز بريست البيلاروسي الى جانب توليه منصب المدير الفني ، وتقرر إنعقاد المؤتمر بفندق قصر الأمارات في تمام الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء بحضور ممثلي النادي البيلاروسي واجهزة الاعلام المحلية والعالمية.

تجدر الاشارة الى ان مارادونا تولي خلال الموسم المنتهي حالياً تدريب فريق الفجيرة الذي أوصله لخوض مباريات ملحق الصعود لدوري الخليج العربي قبيل أن يتم الإستغناء عنه ومن ثم إعادته بعقد جديد لكنه محاميه رفض التوقيع على العقد لتتجه إدارة الفجيرة للتعاقد مع المدب الوطني الدكتور عبد الله مسفر الذي نجح في قيادة الذئاب لدوري الخليج العربي بعد التغلب على حتا ذهاباً واياباً .

