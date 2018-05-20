"الدون" أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى

أصبح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، أمس السبت، أول لاعب من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يصل إلى الهدف رقم 50 في الموسم (2017-2018).

وأحرز الدون رونالدو "صاروخ ماديرا" الهدف الثاني للفريق الملكي في شباك مضيفه فياريال (2-2)، وذلك في الجولة الـ 38 الأخيرة لليغا الإسبانية، ليصل إلى الهدف رقم 50 في الموسم الحالي (44 هدفا بقميص ريال مدريد إضافة إلى 6 أهداف مع منتخب البرتغال).

كما وصل كريستيانو رونالدو اليوم إلى هدفه الـ 450 بقميص الفريق الملكي، أحرزها خلال 437 مباراة في جميع البطولات.