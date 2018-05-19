تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

توج فريق تشيلسي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لهذا الموسم، للمرة الثامنة في تاريخه، بتغلبه على مانشستر يونايتد 1 / صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت بملعب ويمبلي.

ويدين تشيلسي بالفضي في هذا الفوز للاعبه البلجيكي إدين هازارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

وصعد تشيلسي لهذا الدور بتغلبه على نوريتش سيتي 5 / 3 بركلات الترجيح في دور الـ64 حيث انتهى أول لقاء جمعهما بالتعادل السلبي ليلعبا مباراة إعادة انتهت بالتعادل 1/1، وفي دور الـ32 فاز تشيلسي على نيوكاسل 3 / صفر ثم فاز على هال سيتي 4 / صفر في دور الستة عشر ثم فاز على ليستر سيتي في دور الثمانية 2 / 1 بعد الوقت الإضافي ثم فاز على ساوثهامبتون 2 / صفر في الدور قبل النهائي.

وصعد مانشستر يونايتد لهذا الدور بتغلبه على ديربي كاونتي 2 / صفر في دور الـ64 ثم الفوز على يوفيل تاون 4 / صفر في دور الـ32 ثم الفوز على هيديرسفيلد تاون 2 / صفر في دور الستة عشر ثم الفوز على برايتون 2 / صفر في دور الثمانية ثم الفوز على توتنهام 2 / 1 في الدور قبل النهائي.

وتوج تشيلسي باللقب سبع مرات سابقة كان آخرها في موسم 2011 / 2012، فيما توج مانشستر يونايتد بلقب البطولة 12 مرة سابقة كان آخرها في موسم 2015 / 2016 ، ويعد فريق أرسنال هو اكثر الأندية تتويجا بالبطولة حيث فاز بها 13 مرة سابقة.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الحالي محتلا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 81 نقطة بفارق 19 نقطة خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب، في حين اكتفى فريق تشيلسي باحتلال المركز الخامس برصيد 70 نقطة.