ميسي يتزعم القارة العجوز ورونالدو يخرج من التصنيف

أصدر موقع "CIES" لإحصائيات كرة القدم ترتيب قائمة أفضل 100 لاعب في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، واعتمد الموقع على معيار مستوى الأداء فقط لتصنيف اللاعبين.

وجاء الهداف التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة التصنيف، وحل الإسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي في المركز الثاني، متبوعا بالأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، بينما حل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز السادس، أما البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، فلم يجد له مكانا بين العشرة الأوائل، واكتفى بالمركز الـ17.

فيما يلي قائمة أفضل عشرة لاعبين حسب تصنيف "CIES":

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

2- الإسباني ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)

3- الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس)

4- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)

5- الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندى (مانشستر سيتي)

6- المصري محمد صلاح (ليفربول)

7- البرازيلي لويس فيرناندينيو (مانشستر سيتي)

8- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

9- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي)

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكى (بايرن ميونيخ).

وحسب مراكز اللعب فقد جاء الألماني مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة) كأفضل حارس مرمى، والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي كأفضل مدافع، والإسباني ديفيد سيلفا كأفضل لاعب خط وسط، وميسي كأفضل مهاجم.